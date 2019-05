Staphorst heeft eerste plaats weer in handen

Drie keer winnen en Staphorst is kampioen. ,,Zo ligt het nu wel’’, beseft trainer Dennis van Toor. Maar hij heeft ook gezien dat nog vijf teams kampioen kunnen worden in deze spannende competitie. ,,Alles schuift steeds weer in elkaar, dat is wel mooi.’’ Staphorst heeft net als Sparta Nijkerk 56 punten, maar een beter doelsaldo (+28 om +18).

Over de wedstrijd van Staphorst in Friesland is Van Toor matig enthousiast. Mike Reuvers zorgt voor een snelle voorsprong, maar de beslissende tweede treffer van Pim de Jonge laat heel lang op zich wachten. ,,In de eerste helft hadden we het best moeilijk, zij schoten uit een vrije trap nog een bal op de lat. Na rust zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest.’’