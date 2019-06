Staphorst hoeft na nederlaag niet te wanhopen

Zeker in de tweede helft is Staphorst de betere ploeg. Maar het overwicht leidt niet tot de kans, die niet te missen valt. Na een kopbal van Pim de Jonge staat Kees Brugmans op de doellijn om een treffer te voorkomen. En Mike Reuvers blijft Mike Reuvers. Pijlsnel, maar druistig. Na een perfecte uittrap van doelman René Oosterhof is hij voor de zoveelste keer de defensie te snel af, maar de wild ingeschoten bal verdwijnt bijna over de ballenvanger.

Onder de streep staan daardoor de drie doelpunten uit de fascinerende eerste helft, die voor hetzelfde geld in 4-3 of 5-4 had kunnen eindigen. Waarbij Staphorst nog geen honderd tellen kan genieten van het vroege doelpunt van Reuvers. Die haalt genadeloos uit als de bal een beetje bij toeval voor zijn voeten ploft na een breedtepass. Maar een minuut later heeft Thijs van Pol, topscorer van beroep, het evenwicht hersteld. En net voor rust kopt Ralf Kemper, de tweede levensgevaarlijke spits uit Brabant, de tweede treffer in de touwen.