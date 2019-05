Staphorst houdt bij WHC de titelkansen maar net in leven

Als Staphorst halverwege het duel in Wezep een voorsprong bij elkaar heeft gevoetbald, staat de ploeg zelfs virtueel bovenaan in de hoofdklasse B. Martijn Brakke zorgt uit een hoekschop voor de 0-1, terwijl concurrenten Excelsior ’31 en Sparta Nijkerk nog niet verder komen dan 0-0. En als eerstgenoemde dan kort na rust ook nog eens achter komt, dient een gouden middag zich aan. Het loopt alleen even anders.

Staphorst krijgt het in de tweede helft namelijk niet voor elkaar om de score uit te breiden en moet zelfs lange tijd vrezen dat de titelrace ophoudt. Want WHC komt na tien minuten op gelijke hoogte via Nathan Duim en Staphorst heeft daarna alle moeite om opnieuw op voorsprong te komen. Ewald Koster wordt tien minuten voor tijd zelfs ingebracht als stormram, om zo met een ultieme poging de kansen levend te houden.

Dat lukt, maar daarvoor mogen de bloemen naar Wezep. Het is vleugelverdediger Patrick Fijn die de bal zo bij Thijs Gerlofs in de voeten schiet en hij hoeft dan alleen nog maar het hoekje te kiezen. Zo eindigt het toch in 1-2 en bleef alles in de top van de hoofdklasse B zoals het was. Het komt aan op de slotronde, waarin Staphorst een thuiswedstrijd speelt tegen CSV Apeldoorn. Het moet zelf in ieder geval winnen. Als Excelsior ‘31 en Sparta Nijkerk dan punten laten liggen, is het feest.