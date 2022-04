Staphorst houdt ook tegen Sportlust’46 de poort gesloten: ‘Dit was voor ons het maximaal haalbare’

Liveblog De Zouaven verkoopt Alcides een flinke dreun, KCVO wint van Robur en blijft in het spoor van koploper AZC

Met de ontmoetingen tussen KCVO en Robur et Velocitas en AZC en Sc. Overwintering op het programma werd deze speeldag een belangrijke in de strijd om het kampioenschap in 3D. KCVO boekte weliswaar een ruime overwinning op Robur et Velocitas, maar koploper AZC is de grote winnaar van deze speelronde. Hoofdklasser Alcides beleefde daarentegen een rampzalige slotfase, terwijl Columbia voorlopig een pas op de plaats moet maken in 1E.

