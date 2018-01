Staphorst is kampioen gelijkspelen

Zeven remises heeft Staphorst inmiddels laten noteren in 16 wedstrijden. ,,Dat schiet niet op'', beseft trainer Jan Vlap. ,,Als we mee willen doen, moeten we echt een serietje van drie of vier overwinningen neerzetten.''

De wedstrijd in Huizen valt onder het kopje 'matig en slordig' samen te vatten. In de eerste helft heeft de thuisclub een optisch overwicht. Na rust is Staphorst beter. Of minder matig, het is maar net hoe je het wilt bekijken. ,,Toen kregen we ook een wereldkans. Als die erin gaat....'', mijmert Vlap.

Rob Mijnheer kwam in de 65ste minuut op vijf meter van het doel vrij in balbezit, omdat de bal na een voorzet van Martijn Brakke net over een verdediger zeilde. Maar de routinier zag dat zijn inzet werd gekeerd. Daarmee redde keeper O'Neil een punt voor de rode lantaarndrager.

,,We hebben er alles aan gedaan, maar het was niet genoeg om drie punten te pakken'', zegt Vlap realistisch. ,,Dat moet dan volgende week maar gebeuren.'' Buurman HZVV is volgende week de tegenstander op Het Noorderslag.