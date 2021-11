Staphorst loopt in Assen tegen onnodige nederlaag aan

,,Het was in het begin toch weer even wennen aan het kunstgras. We hebben donderdag nog wel op kunstgras getraind, maar het is toch ander voetbal. We hebben er moeite mee’’, weet Weerman. Donderdag verhuisde Staphorst even naar het kunstgrasveld van Wacker. ,,Mooi, dat dat kan. We zijn daar super ontvangen. Misschien moeten we maar met Wacker samen gaan werken. Straks gaat het weer vriezen en kunnen we nergens trainen.’’

Staphorst komt na de pauze op een 0-1 voorsprong door Stan Haanstra, de Assenaar scoort met een heerlijke uithaal in zijn eigen woonplaats. ,,Dat is het scenario dat je in een uitwedstrijd graag wil’’, geeft Weerman aan. Toch gaat het nog mis, Boy Spijkerman schiet de 1-1 op het bord. ,,Een hartstikke goede goal, we krijgen te snel de 1-1 tegen. We konden daarna beide wel leven met die stand, maar toch verliezen we nog.’’

Arjen Hagenauw, voormalig spits van SC Genemuiden, maakt de winnende voor ACV. De Assenaren krijgen een ingooi, die eigenlijk voor Staphorst moet zijn. Uit de daaropvolgende aanval maakt Hagenauw de 2-1. Weerman krijgt daarna de rode kaart. Vorige week had hij het ook al aan de stok met scheidsrechter Ter Brake, maar die zocht de oplossing in een gesprek, arbiter Besselsen trekt deze week gelijk rood voor de trainer. ,,Ik zei alleen tegen de grensrechter dat hij stond te slapen bij die ingooi. Hij gaat dan op een knopje drukken. Je kan met die jonge scheidsrechters ook niet meer normaal converseren’’, zegt Weerman, die de hand ook wel in eigen boezem steekt. ,,Ik heb wel in mijn eigen evaluatie op zondagmorgen geschreven dat we het als staf ook anders moeten doen in zo’n situatie. ’’