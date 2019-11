Staphorst meteen uitgeschakeld in districtsbeker; Genemuiden gaat wel door

DISTRICTSBEKER NOORDHoofdklasser Staphorst is uitgeschakeld in de strijd om de noordelijke districtsbeker. Na een spannend duel nam Noordscheschut de strafschoppen beter (4-2).

Staphorst scheerde tijdens de wedstrijd al langs de rand van de afgrond. Nick Koster zette de medekoploper van de eerste klasse E op voorsprong. Na de pauze kreeg Staphorst voldoende kansen om de wedstrijd te kantelen, maar alleen Mike Reuvers was succesvol: 1-1.

In de strafschoppenserie mikte invaller Ruben Kin op de paal en werd de inzet van Reuvers gekeerd. Noordscheschut faalde in vier pogingen niet en daarmee was de stunt een feit.

SC Genemuiden had het een stuk makkelijker in de eerste bekerpartij. De wedstrijd tegen LTC uit Assen, periodekampioen in de tweede klasse J, was na een kwartier in feite al beslist door snelle treffers van Kay Velda en Nouredinne Boutzamar. In de tweede helft tilden Job van Dalfsen en Jermain Baicadilla de stand naar 4-0.

Staphorst en SC Genemuiden speelden op een doordeweekse avond omdat beide teams zaterdag tegenover elkaar staan in de topper van de hoofdklasse B. Dat duel is naar voren gehaald vanwege het 60-jarig bestaan van Staphorst op 30 november.