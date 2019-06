Staphorst na één wedstrijd al op rand van finale nacompetitie

Staphorst was zeker geen drie klassen beter dan SC Feyenoord, de nummer drie van de hoofdklasse A. Maar wel intelligenter. Dat bleek al in de eerste helft, toen de tweede kans van het duel werd benut door Mike Reuvers. SC Feyenoord drong daarna wel aan en kreeg via Ricardo Merrelaar en Sandin Avdic ook behoorlijke kansen. Maar de trekker overhalen, dat deed de Rotterdamse formatie niet.

Vlak na rust haalde Martin van 't Ende de bal van de doellijn, om maar aan te geven dat SC Feyenoord niet van opgeven wilde weten. Maar Staphorst speelde vele malen efficiënter. Toen de Feyenoord-defensie zich verkeek op een vrije trap van Marlon Luchtenberg over een meter of veertig, kon Martijn Brakke de bal over de lijn glijden. Een typische spitsengoal. Vijf minuten later scoorde Reuvers 0-3, waarbij heel Feyenoord zich druk maakte over een blessure en wenste dat Staphorst de bal over de lijn zou schieten. Van een hoofdkwetsuur was echter geen sprake, zodat scheidsrechter Prooi niet ingreep. Reuvers zag de kans schoon en knalde van afstand raak.