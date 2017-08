Staphorst overleeft op lange avond bij UNA

De wedstrijd in Brabant was in de normale speeltijd eerder spannend dan fraai. UNA kreeg wel de betere kansen, maar doelman René Oosterhof hield Staphorst in de race.

In de verlenging ontpopte Mike Reuvers zich tot de held van de avond. De rechterspits passeerde tijdens zijn solo zomaar drie, vier tegenstanders en opende de score. Na een treffer van Veldmate leek de strijd meteen beslist, ware het niet dat UNA via een strafschop van Van de Gevel kon antwoorden (1-2).

Staphorst zat in het laatste kwartier toch weer met het klamme zweet in de handen. Want de geelhemden, gedegradeerd naar de derde divisie, kregen nog een paar kansen. In minuut 120 zag Oosterhof nog een bal op de paal ketsen. Twee seconden laten was de plaatsing voor de hoofdfase van de beker toch een feit.