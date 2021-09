Staphorst pakt punt in ‘slechte wedstrijd’

,,Het was een slechte wedstrijd. Rennen en vliegen’’, typeerde Paul Weerman de remise. Maar Staphorst kreeg weer geen doelpunt tegen, defensief staat de ploeg als een huis. In zes wedstrijden kreeg de formatie slechts drie doelpunten om de oren. ,,We geven een halve kans weg in negentig minuten voetbal, daar ben ik blij mee’’, zegt Weerman.

Waar Weerman minder blij mee was het kunstgrasveld in Sassenheim. ,,Het was 20, 25 graden. Vol de zon erop. Dan is zo’n veld stroef, de bal stuitert alle kanten op. Dan is goed voetbal niet echt mogelijk. De jongens zijn ook niet echt fan van kunstgras, bij ons thuis hebben we natuurlijk een redelijk goede grasmat. Als we op dit soort kunstgrasvelden moeten spelen, waar zijn we dan mee bezig?’’ vroeg de trainer zich af.

Staphorst raakte in de eerste helft Reinier Crediet kwijt met een enkelblessure. ,,Hij bleef een beetje met zijn voet in het kunstgras staan. Het was ook pech op pech, want er valt een speler over hem heen. Zijn enkel knakte helemaal dubbel. Die zijn we wel een paar weken kwijt. Dat is jammer, want hij is een belangrijke pion in ons elftal.’’ Het was de tweede wedstrijd op rij dat Weerman al vroeg moest wisselen. In het bekerduel met Dongen viel Jurian van den Brink al snel uit met een gat in zijn kin.