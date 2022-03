Staphorst pakt punt na achterstand, asv Dronten wint bij Unicum

overzicht zwolle FC Ommen slikt in Zuidwolde een bittere pil, maar Havelte stapt opgewekt van het veld

De eerste wedstrijd van FC Ommen in twee dagen tijd (!) is slecht bevallen, trainer Yves Heskamp zag zijn ploeg tijdens het inhaalduel onderuit gaan tegen ZZVV in Zuidwolde. Zaterdag volgt deel twee, als de ploeg uit Ommen bij koploper SV Nieuwleusen moet aantreden.

10 maart