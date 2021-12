Staphorst raakt aanvoerder kwijt: Mulder stapt over naar HHC Hardenberg

In een eerste reactie op de website van zijn nieuwe club geeft Mulder aan dat hij zeer blij is met zijn overgang naar de middenmoter in de Jack’s League. ,,Ik denk dat dit een mooie stap is naar een club bij mij in de buurt. Een stap waarbij ik mij steeds verder kan ontwikkelen naar een hoger niveau. HHC komt op mij over als een club met ambitie, maar ook in een gemoedelijke en plezierige omgeving.”