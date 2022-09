Staphorst raakt weer punten kwijt en ziet opnieuw twee spelers uitvallen met blessures

d’Olde Veste gaat tegen DHSC vooral onderuit door hoekschop­pen: ‘Dat had absoluut niet gehoeven’

Bij d’Olde Veste is in de voorbereiding ruimschoots tijd besteed aan hoekschoppen. En nog verliest de nieuwkomer in de vierde divisie de wedstrijd tegen DHSC (1-3) door missers bij corners.

28 augustus