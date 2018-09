Staphorst schiet langs WHC en lijkt klaar voor PEC Zwolle

Vooral na rust floreerde Staphorst, dat tot zaterdagmiddag nog niet had gewonnen in de hoofdklasse (drie gelijke spelen). Tegen WHC kwam de zege echter geen moment in gevaar.

Langs de lijn zag Gert Peter de Gunst, assistent-trainer bij PEC Zwolle hoe Staphorst na rust over WHC heenwalste. Na een doelpuntloze eerste helft opende Ferdi ter Avest rap de score. In negen minuten tijd (61-69) liep Staphorst vervolgens uit naar 4-0 via Martin van 't Ende (2x) en Mike Reuvers. De tegengoal van Huseyin Güveli deed er niet meer toe.

Trainer Dennis van Toor kon na de 4-0 in alle rust enkele basisspelers naar de kant halen om die te sparen voor woensdag. Dan wordt in Staphorst de wedstrijd van het jaar gespeeld en is eredivisionist PEC Zwolle in het bekertoernooi de tegenstander.