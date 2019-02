Staphorst: Schra blijft, Maats komt, Ter Avest gaat

SPELERSCARROUSELMark Schra blijft komend seizoen speler van Staphorst, de middenvelder speelt na de zomer voor het achtste seizoen in de eerste selectie. Bij de hoofdklasser is doelman Jorick Maats nieuw, Ferdi ter Avest heeft zijn vertrek aangekondigd.

Middenvelder Schra (25) is een vaste waarde in de selectie van de hoofdklasser, ook al is hij dit seizoen vanwege meerdere blessures niet op de voorgrond getreden. Onderhand is Schra weer fit, waardoor er geen discussie nodig was. Speler en club gaan met elkaar door.

Doelman Jorick Maats uit Dalfsen stapt van de beloftenselectie van PEC Zwolle over naar Staphorst. Maats was één van de negen beloften die in de winter van PEC te horen kregen dat zij naar een andere club mochten zoeken. Maats trainde al mee in Staphorst, hij krijgt komend seizoen te maken met René Oosterhof en Daan Zwinselman, die van Dedemsvaart overstapt.