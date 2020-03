Staphorst slaat een gat na simpele zege in ‘topper’ tegen Eemdijk

Mensen zochten nog een plekje langs de lijn toen de eerste goal van de middag al een feit was. Johnny de Vries, die speelde voor de geblesseerde Mark Schra, was de oplettende man van zwak uitverdedigen bij Eemdijk. De middenvelder profiteerde volop en zette Staphorst al na twee minuten op voorsprong.

De 2-0 viel ook al op zo’n lekker moment, vlak voor rust. Spits Martijn Brakke gooide zijn lichaam in de strijd en gaf de verdedigers van Eemdijk niet de gelegenheid om de bal af te pakken. Gevolg: de knappe 2-0, zo’n typisch Brakke-doelpunt. Halverwege de tweede helft, toen Staphorst al wat aardige kansen had laten liggen, maakt de topscorer zijn tweede treffer van de zaterdag. En wist Eemdijk dat er geen eer meer viel te behalen.

Later vernamen de spelers van Staphorst in de kleedkamer dat ook concurrent ACV punten had laten liggen. Dat betekent dat de koploper een voorsprong heeft van vijf (ACV) en zes punten (Eemdijk) op de ranglijst. Reden voor enorme euforie? Trainer Paul Weerman, zo nuchter als altijd: ,,Ik sta ze liever voor dan achter, maar we hebben nog negen wedstrijden te gaan. Een goed Staphorst wint van iedereen, maar wij zijn niet elke week goed.”