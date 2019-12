Staphorst slaat toe en voegt oud-prof Bakker per direct toe aan de selectie

Spoorloos Speelster PSV vond moeder in een kliniek in Rusland: ‘Ik heb altijd aan haar gedacht’

11:23 Nurija van Schoonhoven voetbalt bij PSV en Oranje onder 23. Toen ze 2 jaar oud was, werd ze geadopteerd vanuit Rusland. Dit najaar vond ze haar biologische moeder terug, in een psychiatrische kliniek aan de Wolga. Het was prachtig en vreselijk tegelijk. En het veranderde haar leven, voorgoed. Dit is haar verhaal.