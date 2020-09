Staphorst speelt eerste thuiswedstrijd voor ‘uitverkocht huis’

Drive en winnaars­men­ta­li­teit verjagen nachtmer­rie voor Joren Waarden­burg

30 augustus Gejuich, even een moment van opwinding, maar direct daarna een kille stilte. Afgelopen oktober is de schrik groot als WSV’er Joren Waardenburg (30) het winnende doelpunt lijkt te maken, maar in die actie ook een dubbele beenbreuk oploopt. Na acht maanden vechten is Waardenburg op de weg terug en doet hij wedstrijdritme op in het tweede elftal. Dit weekend keek hij vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoten Eilermark in de eerste bekerwedstrijd met 5-1 klopten. „In de competitie sta ik er, daar ben ik van overtuigd.”