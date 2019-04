Staphorst sprankelt, titelstrijd ligt helemaal open

De thuisploeg begint uiterst sterk aan het duel met de hekkensluiter (12 punten). De mannen van Dennis van Toor zijn volop in de aanval, en het mooie is dat in de openingsfase vrijwel iedere aanval doeltreffend afloopt. ,,Iedere aanval in die fase bleek een doelpunt”, vertelt Van Toor. Na ruim een half uur spelen staat het al 6-0. SVZW komt nog voor rust iets terug, maar dat blijkt ook het enige wapenfeit van de bezoekers. ,,Helaas is het vuur er in de tweede helft uit”, zag Van Toor.

Raak, raak, raak

Al na acht minuten spelen is het raak via Mike Reuvers. Hij schiet binnen na goed voorbereidend werk van Ferdi ter Avest, die binnen no-time vervolgens de marge verdubbelt (2-0). Ter Avest zorgt ook voor de 3-0. Daarna zet Reuvers al na een kwartier de 4-0 op het scorebord. Op aangeven van Martin van ’t Einde maakt Ter Avest er 5-0 van. In de 32ste minuut wordt het 6-0 via Reuvers.

Hoewel de ploeg uit Wierden voor rust nog wel de 6-1 aantekent, maakt Mark Schra er in het tweede bedrijf 7-1 van. ,,Normaal hebben we moeite met dit soort ploegen”, aldus Van Toor. ,,We spelen dan vaak goed, tot de laatste bal. Nu zit echt alles een keer mee.”

Titelrace

In de titelstrijd – concurrent Sparta Nijkerk wint in de slotminuten met 2-3 bij SV Urk – blijft het ongemeen spannend. Het kan alle kanten op. ,,Absoluut, alles ligt nog open”, aldus Van Toor. Staphorst treft in het slot van de competitie nog een aantal degradatiekandidaten. Dat wordt nog lastig zat, erkent de oefenmeester.

Sparta Nijkerk heeft na 26 duels 55 punten, Staphorst heeft er 53. Excelsior’31 volgt op 52 punten.