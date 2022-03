Staphorst struikelt in Overijssels duel op het kunstgrasveld van Excelsior'31

eerste klasse Dean Bredewolt sleept CSV Apeldoorn eigenhan­dig door lastige beginfase tegen Bennekom

Door drie van de vijf goals tegen Bennekom voor zijn rekening te nemen, was Lars Huber eens te meer de gevierde man bij CSV Apeldoorn. Maar was Dean Bredewolt er niet geweest, had het vooraf als lastig bestempelde uitduel heel anders kunnen aflopen voor de ploeg van trainer Jan Kromkamp.

6 maart