Staphorst van obsessie verlost na eerste zege op eigen veld

Staphorst is van een kleine obsessie verlost. Aanvoerder Rob Mijnheer bezorgt de ploeg met een rake kopbal tegen Sparta Nijkerk de eerste zege van het seizoen op eigen veld (1-0). Daarmee valt een last van de schouders.

,,Mag het een keertje?'', verontschuldigt trainer Jan Vlap zich na de zware middag. De coach wil met Staphorst graag de schoonheidsprijs winnen. Maar nu gaat het alleen even om de punten. De achterstand op de koplopers is teruggebracht tot 7 punten. En de start van de serie is daar, stelt Mijnheer opgetogen.

Mijnheer kopt vallend raak - in de geest van Bep Bakhuys - na vier minuten, als Heine Uuldriks in de drukte een goede voorzet aflevert. Moeilijk is het niet, Staphorst staat met twee man voor het doel tegenover één verdediger. Als anderhalf uur later blijkt dat de goal drie punten waard is, laat Mijnheer koud bier aanrukken. ,,We hadden de laatste tijd veel jarigen, we kregen op donderdag het bier niet op. Dan is dit een mooie gelegenheid om er eentje te nemen.''

De winst is verdiend, maar bij Staphorst gaat dit seizoen nog niets voor niets. ,,We kunnen wedstrijden niet in het slot gooien. We spelen niet goed genoeg, en dat doet toch wat met het vertrouwen. Al loopt het de laatste weken wel beter.''

Met succes is terug gegrepen naar het 4-4-2 concept, ook omdat de flankspelers Mike Reuvers en William de Boer niet beschikbaar zijn. ,,We spelen wat directer, gooien de ballen sneller naar voren.'' Dat is de juiste strijdwijze op het boterzachte Staphorster veld, waar driftig is gestrooid met zand en menigeen op zijn snuit valt. Al heeft Mijnheer daar op zijn ouderwetse schoenen met pinnen wat minder last van. ,,Ik loop wat minder dan vroeger, dan val je ook minder om.''

Omdat Martijn Brakke twee behoorlijke kansen laat liggen en een schot van Remon Kroes knap wordt gepareerd door doelman Brian Willemse verdient de zege van Staphorst geen gouden randje. Maar daar heeft Mijnheer op dit moment even geen boodschap aan. ,,Twee keer op rij gewonnen, dat is toch een serie? We weten dat we tot de winterstop door moeten op deze weg.'''