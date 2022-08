Staphorst verliest in gewenningsfase ook tweede duel: ‘Er zitten nog geen automatismen in’

Het was aan de sterk keepende Jorick Maats te danken dat de spanning lang in de wedstrijd bleef. Hij hield met knappe reflexen met name spits Jeremy de Graaf enkele keren van scoren af. Maar Maats moest zich na 12 minuten ook gewonnen geven. „We dachten dat we met een 4-4-2-systeem goed zouden staan tegen VVOG, maar dat pakte niet goed uit. In het begin werden wij van het kastje naar de muur gestuurd omdat we positioneel niet goed stonden’’, zag Meppelink, die switchte naar 4-3-3, waarna Staphorst beter in de wedstrijd kwam. „Er was meer balans, we kregen meer grip op VVOG en gingen zelf beter spelen.’’