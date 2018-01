Staphorst verliest niet één, maar twee keepers: 'Daar zit je niet op te wachten'

Want morgenmiddag speelt Staphorst thuis tegen HZVV, een belangrijke wedstrijd om bij te blijven in de top van de hoofdklasse. De ervaren Wibo van Dijk is de volgende in de rij, daar maakt Vlap geen geheim van. De oud-doelman van WZC, CSV’28, WVF en Be Quick'28 is bezig aan zijn eerste seizoen bij Staphorst. ,,Morgen moet hij er staan."