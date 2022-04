Staphorst verrast koploper Sparta, Flevo Boys wint derby tegen Urk, eerste overwinning voor Kampen

Tweede divisie

HHC Hardenberg zit dan misschien niet in een kleine crisis, de derde nederlaag op rij komt wel hard aan. Rijnsburgse Boys toont zich een klasse beter dan de oranjehemden: 5-0. ,,Dit heb ik bij HHC nog niet eerder meegemaakt, deze komt wel even binnen’’, zegt trainer Bert van Hunenstijn. De thuisclub kan al snel toeslaan na balverlies van HHC, en twee minuten later is het al 2-0. Met een paar omzettingen komt HHC daarna beter in de wedstrijd, maar als Jesper Drost een opgelegde kans op de 2-1 laat liggen is het snel gedaan met de gasten. Als Van der Moot wordt aangeschoten is het 3-0 en einde wedstrijd. ,,Daarna zijn we uit elkaar gevallen’’, constateert Van Hunenstijn bondig. Veel tijd voor herstel is er niet, dinsdag speelt HHC bij Jong Sparta. Dat is de nummer drie van de tweede divisie, een plaats die HHC ondanks de slechte serie nog steeds in beeld heeft.