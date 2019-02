Staphorst verwelkomt twee weggestuurde PEC Zwolle-spelers op de training

AMATEURVOETBAL Joop van den Berg maakt bij Kuinre de tien vol en meer niet

13:08 Hij maakt de tien seizoenen vol, maar daarna is het mooi geweest. Trainer Joop van den Berg stopt in 2020 bij Kuinre. Dan is het toch echt tijd voor wat anders. Een uitje met zijn vrouw Tinie, karpervissen met vismaat Stefan van Grunsven of… toch misschien nog iets in de voetballerij.