Staphorst viert zege op Ajax op het Rembrandtplein

WEDSTRIJD VAN DE WEEK APELDOORN Beekbergen-cap­tain vindt liefde in Peru en Waterloo met zijn ploeg op ‘Zuid’

21:20 Hij zette vorig jaar voet aan de grond in onder meer Australië en Peru, waar hij zijn grote liefde Suzanne leerde kennen. Dit seizoen is hij weer ‘gewoon’ te zien in het shirt van Beekbergen. Cas Mulder is terug op vertrouwd gebied. Gistermiddag verloor hij de derby bij Apeldoornse Boys:3-2. ,,Wat speelden we slap in die eerste helft, echt niet goed te keuren.”