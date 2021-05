Staphorst vult de selectie aan met Wouter van der Molen en Yannick Kaluzi

Aanvaller Kaluzi (27) komt van Alcides, waar hij zes seizoenen speelde. De spits was tussendoor een seizoen actief voor d’Olde Veste, Harkemase Boys en Berkum. Hoogtepunt van Kaluzi was het seizoen in Steenwijk (2016/2017), waarin hij negentien doelpunten maakte. In Staphorst zal Kaluzi in de voetsporen moeten treden van Martijn Brakke, die is overgestapt naar Berkum.

Wouter van der Molen (28), een middenvelder, is in de regio een onbekende speler. Hij speelt al ruim tien jaar in het eerste team van Achilles 1894 uit Assen, eerst in het zondag- en later in het zaterdagvoetbal. Ook Van der Molen heeft in Staphorst een roemruchte voorganger, aangezien met Martin van ’t Ende een bepalende speler uit de selectie verdwijnt.