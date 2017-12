Staphorst wint bekerduel zonder franje

Voor William de Boer is het doordeweekse duel een opsteker. De man van Urk begint op de bank, maar heeft als invaller een aandeel in twee doelpunten. Na een klein uur spelen komt De Boer in de ploeg voor de maker van de 1-0, Sander Nooi. Nooi krult een corner in één keer in de verre hoek.

De assists van De Boer zorgen ook voor de nodige verlichting. Want het is niet best wat Staphorst in de eerste helft laat zien. De ploeg van trainer Jan Vlap komt in het eerste kwartier goed weg als Jacco Tuinstra de paal raakt. Mark Veldmate heeft geluk dat scheidsrechter Baar hem niet met rood van het veld stuur. Veldmate is overduidelijk de laatste man als hij Jan Benjamins tegen de grond werkt, het blijft bij geel. Pas ver in de tweede helft wordt orde op zaken gesteld.