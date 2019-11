Staphorst worstelt en worstelt, maar komt na een eigen goal toch nog op stoom

Vierde klasse 's-Heeren­broek klimt naar verrassen­de tweede plaats

17:54 Dankzij massaal puntverlies in de bovenste regionen en een simpele 5-1 zege op vv Kampen, is ‘s-Heerenbroek geklommen naar de tweede plaats in de oostelijke vierde klasse D. Het spel was deze keer alleen bij vlagen goed, maar het verweer van Kampen was te zwak om ergens aanspraak op te maken.