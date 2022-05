Staphorst zingt bij VVSB het oude liedje: de betere ploeg zijn en er niets aan overhouden

Trainer Paul Weerman kan de reeks knullige nederlagen op vreemde bodem zo opdreunen. VVSB komt in een rijtje met VVOG, Odin'59 en SteDoCo, om er maar een paar te noemen. ,,Het is onderhand een repeterend verhaal. We hebben in 6 of 7 uitwedstrijden het gevoel gehad dat we beter waren, maar niets hebben gehaald. Dat maak je dan steeds wel goed in de thuiswedstrijden. Maar pak je 5 of 6 punten in die uitwedstrijden, dan sta je bij de vierde plaats in de buurt. En dat was dus gewoon mogelijk geweest.’’