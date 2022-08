Start van Berkum valt in het water door persoonlijke fouten, AZSV profiteert ervan

De nieuwe ‘10’ van VVOG heeft zin in het seizoen: ‘Heel bijzonder dat ze erin zijn gebleven’

Hij speelde voor DOS Kampen, DVS’33, SC Cambuur en Sportlust’46. Daniël van Warven is met de ervaring van tien jaar terug op de Veluwe, nu bij VVOG in Harderwijk. Voor zijn (schoon)ouders, die in Kampen wonen, wel zo prettig. ,,Het is een stuk dichterbij om te komen kijken.”

