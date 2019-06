Steenwijk promoveert in tweede instantie alsnog

Geen promotie voor voetbal­lers WWNA

17:17 WWNA is er niet in geslaagd om het promotieduel voor een plaats in de derde klasse te winnen. Op het neutrale terrein van sportpark Bakenberg in Arnhem bleek Ewijk een maatje te groot voor het team van trainer Bernard van Werven. Al met de rust keek de ploeg uit Wenum-Wiesel tegen een 2-0 achterstand aan en na nog een helft voetballen was die stand verdubbeld tot 4-0.