Steenwijk sleept er in wilde slotfase een punt uit tegen Oranje Zwart

3e klasse dEen duel tussen de nummers 12 en 13 in de stand belooft vaak weinig goeds. Dat bleek zondag ook in het treffen tussen Steenwijk en Oranje Zwart. De wil was er, het goede voetbal niet. Dat er na ruim negentig minuten geen winnaar was, was eigenlijk logisch: 2-2.

Het begin was daarentegen veelbelovend. Binnen zeven minuten was het al 1-1. De treffer van Klaas Busscher paste helemaal niet in de wedstrijd. Hij volleyde de bal fraaier dan fraai achter doelman Marcel Petter. Lang nagenieten was er niet bij, want Jordy van de Vegt produceerde meteen na de aftrap de gelijkmaker voor Oranje Zwart.

Daarna werd het rommelig en ging het spel alle kanten op, behalve de goede. De betere mogelijkheden waren voor Oranje Zwart. Tim Vredenburg had de beste kans, maar hij stuitte op een Steenwijker been.

Na rust veranderde er weinig. Het spel was redelijk in evenwicht. Oranje Zwart was wat gevaarlijker en kwam ook terecht op voorsprong door Rick Zantinge. Daarna lieten Van de Vegt en Vredenburg mogelijkheden liggen op een derde treffer.

Het lukte Steenwijk maar niet om gevaarlijk te worden. De thuisploeg moest het van vrije trappen en corners hebben, maar deed daar bar weinig mee. Zo bleef het heel lang 1-2, ook toen Stephan Besuijen nog een rode kaart kreeg na een wilde tackle.

Uiteindelijk kopte Robert van der Leij diep in blessuretijd de onverwachte gelijkmaker binnen. Meteen daarna schoot Jeroen Kleene Oranje Zwart weer op voorsprong. Tenminste, dat dacht, hoopte en wilde de ploeg van trainer Patrick Visser, maar de bal stuiterde via de doellijn weer het veld in. Zo bleef het 2-2.