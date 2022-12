Steenwijker Boys spekkoper krappe zege in gezapige derby

eerste klasse Scoren is wel een puntje van aandacht bij SVI: ‘We hadden de zaak moeten afmaken’

Gevangen tussen blijdschap en onvrede, is SVI bijna melancholisch over twee verloren punten die het nooit had. Tegen koploper asv Dronten komt de ploeg niet verder dan een remise (0-0). Een bitterzoet punt na een formidabele tweede helft: ,,’t is hartstikke leuk, hoor, de complimenten, maar ik wil die driepunter.”

27 november