Steenwijker Boys verliest op alle fronten

Mildam was op alle fronten beter, het liet de bal beter rondgaan, had de beschikking over snelle en handige spelers en benutte simpelweg de goed uitgespeelde kansen.

De Steenwijkers, eigenlijk de hele wedstrijd een stap te laat, verloren de wedstrijd feitelijk al in de beginfase. Tot twee keer toe zag keeper Sybren Bosschma er niet best uit. Aan de tweede tegentreffer was ook Jesper Huisman schuldig. Hierna scoorde Jeroen Braad fraai de 1-2, maar was het Mildam dat zowel voor rust als vlak voor tijd nog scoorde. Daarnaast kreeg Jesper Strijker van Steenwijker Boys ook nog eens de rode kaart.