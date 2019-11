Steenwijker Boys wacht nog altijd op het eerste punt

De zaterdagploeg is bezig aan het tweede seizoen. In een Fries getinte vijfde klasse eindigde de ploeg vorig jaar als achtste. Nu komen tegenstanders vooral uit de buurt en uit Drenthe. Andere koek. Tot dusver is het sukkelen voor de Boys, die bij vlagen alleraardigst voetbal laten zien. Maar nog te vaak gaan er dingen mis.

SVBS’77 is beter ingespeeld en heeft routine in huis. Bij de thuisploeg loopt het voetballend niet altijd even goed. Soms een vleugje flair, dan gaat een eenvoudige bal zo de zijlijn over. Het is vooral grillig wat de jeugdige ploeg laat zien. Scoren is overigens niet altijd het probleem, tegendoelpunten zijn dat wel.