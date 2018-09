Steenwijker burenstrijd in toernooi om districtsbeker

In het oosten spelen Be Quick'28 en SV Zwolle in een stadsderby en mag vierdeklasser Groen Wit'62 als uitdager fungeren voor Duno, een van de topteams in de hoofdklasse. Ook niet onaardig is het affiche Colmschate - Rohda Raalte.

In het noorden zijn drie hoofdklassers nog vrijgeloot. Pikant is de strijd tussen Steenwijk, de zondagclub, en d'Olde Veste, de zaterdagclub. Een wedstrijd die zelden tot nooit is gespeeld.