Steenwijkerwold pakt de titel, voortreffelijke generale voor Berkum, 's-Heerenbroek wint kraker bij CSV'28

Overzicht Zwolle Eerste kampioen van de regio bekend, HHC haakt af en Flevo Boys doet goede zaken

De weken van de waarheid zijn aangebroken in het amateurvoetbal. Goed nieuws voor Steenwijker Boys, want zijn kroonden zich tot kampioen van de vijfde klasse. Voor HHC Hardenberg lijkt een titel er niet meer in te zitten, want het verloor opnieuw en staat nu op een flinke afstand van koploper Katwijk. Degradatiekandidaat Flevo Boys deed betere zaken, zij wonnen met afgetekende cijfers van concurrent Buitenpost. Dat en nog veel meer in dit amateurvoetbaloverzicht, dat continu wordt aangevuld.