Stefan Lokhorst gaat de stap hogerop wel zetten

derde klasse BGoaltjesdief Stefan Lokhorst is een gewilde 'prooi' in voetballand. Hij heeft een aanbieding van een hoofdklasser afgeslagen, is trouw gebleven aan Epe. Maar de ambitieuze aanvalsleider doet de deur niet definitief dicht. ,,Na mijn studie wil ik het een keer proberen."

Dat Stefan Lokhorst (23) nog bij Epe speelt, ligt niet aan een gebrek aan aanbiedingen. Begin dit jaar staan drie clubs bij de doelpuntenmachine op de stoep. Hij zit in februari ook met een hoofdklasser aan tafel. Inpakken en wegwezen zou je denken, maar de aanvaller blijft in Epe vanwege zijn studie. Een dag in de week is hij druk met zijn master in Utrecht, de overige dagen werkt hij als docent wiskunde op een middelbare school in Meppel. Hij is bang dat zijn studie lijdt onder een overstap. ,,Ik zou te maken krijgen met een lange reistijd. Ook speel je in de hoofdklasse landelijk en dan ben je de hele dag op pad."

Twijfel

In de nacompetitie slaat de twijfel toe. Het loopt niet, Lokhorst zit op de bank. Moet hij toch gaan? Er is voldoende tijd om te vertrekken. Trainer Martijn de Haas houdt zijn goudhaantje met een goed gesprek binnenboord.

Lokhorst knokt zich terug, de dip is inmiddels verwerkt. Met dertien doelpunten in acht wedstrijden is hij dit seizoen vlijmscherp. ,,Ik leef voor doelpunten." Na de wedstrijd haast hij zich naar de kantine. Op zijn telefoon kijkt hij wat de overige topschutters op de Veluwe doen. Hij wil de beste zijn. Emst-speler Wouter van Amersfoort ziet hij als zijn grootste concurrent. ,,Hij heeft er in de vijfde klasse tien in liggen. Ik houd hem in de gaten."

Quote Ik moet de bal zo min mogelijk hebben Stefan Lokhorst, spits van Epe

Lokhorst vindt niet dat hij in de derde klasse de uitdaging mist. Hij ziet zichzelf niet als de beste voetballer. ,,Ik moet de bal zo min mogelijk hebben." De spits kickt ook niet op knallen van afstand of ballen in de kruising. Hij houdt meer van de 'knullige goals'. Omdat hij op de goede plek staat, omdat het heerlijk is om net het voetje er tussen te zetten. Neem bijvoorbeeld de uitwedstrijd tegen Colmschate van begin november, Epe wint met 1-6. ,,Yannick Heukels kopt de bal in, de keeper redt en duwt de bal tegen mij aan. De bal rolt langzaam de goal in. Dat zijn typisch mijn goals", zegt hij glimlachend.

Mijlpaal

Tegen Vaassen kan hij zondag doelpunt 120 in competitieverband maken. Het doet hem weinig. De honderdste treffer, die was wel belangrijk. ,,Die stond rood omcirkeld. Daar was ik het hele seizoen mee bezig." De mijlpaal wordt werkelijkheid in de pot tegen Lochem. ,,Er stond drie man klaar op de zestien. Ik stond met de rug naar de goal, schoot en raakte de bal verkeerd. De bal ging er stuiterend in, binnenkantje paal", verduidelijkt Lokhorst het unieke moment.