Stephan Bloemendal baalt van zesde verliespartij van Bruchterveld: ‘Doe maar kort’

Kelderkra­ker in Schalkhaar en derby in Nieuw Heeten

In de zaalsporten is de competitie inmiddels al hervat en ook in het amateurvoetbal worden dit weekend de eerste duels van 2023 afgewerkt. De hervatting van de competitie levert onder andere derby’s op in Oeken en Nieuw Heeten. Schalkhaar en AZC spelen daarnaast een onvervalste ‘zespuntenwedstrijd’.

9:42