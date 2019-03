Sterk Heerde mist teveel kansen

Het eerste half uur was Heerde de ploeg die de lakens uitdeelde. Het verzorgde voetbal van de thuisploeg resulteerde in een aantal grote kansen. Heerde-aanvaller Dennis Calkhoven was na krap twintig minuten vlakbij de openingstreffer, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Een kwartier voor rust kwam Lemelerveld beter in de wedstrijd. De fysiek sterke aanvallers van Lemelerveld sloegen twee keer genadeloos toe. De ruststand was 0-2.