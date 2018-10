Sterke fase na rust helpt SC Genemuiden aan driepunter

In een tijdsbestek van drie minuten veranderde de tussenstand op sportpark De Wetering van 0-0 naar 2-0. Eerst kopte de jonge verdediger Nick Buitink raak uit een hoekschop, niet veel later gevolgd door de 2-0 van Joran Pot. De middenvelder beloonde zichzelf na een individuele actie in de zestien.

De voorsprong was terecht, want ook in de eerste helft kreeg Genemuiden de meeste kansen op een goal. De grootste mogelijkheid was echter voor Sparta Nijkerk (lat). Verder konden de bezoekers niet echt overtuigen in de tapijtstad. Aanvaller Jan Hooiveld, vorige week nog bankzitter, maakte drie minuten voor tijd aan alle onzekerheid een einde door de 3-0 van dichtbij in het dak van het doel te rammen.