Sterkhouders keren terug bij Be Quick Zutphen, club in nood

Zowel Ooms als Kisa waren in het seizoen 2017/2018 al teamgenoten bij Be Quick. Dat jaar maakten ze samen ook het kampioenschap en de promotie naar de derde klasse mee. Destijds aanvoerder Ooms vertrok om weer terug te keren naar SDVB. Een seizoen later, na het kampioenschap van Be Quick in de derde klasse, vertrok ook Kisa bij de Zutphense ploeg om dichter bij huis te voetballen bij FC RDC.