Steunpilaar Jansen ruikt titelkansen

De derdeperiodetitel, het winnen van het oostelijke bekertoernooi, uitgeroepen worden tot 'Speler van het jaar', maar bovenal een jaar lang een uitstekend niveau etaleren. Afgelopen seizoen keepte Patrick Jansen de sterren van de hemel bij hoofdklasser CSV Apeldoorn. ,,En dat niveau wil ik dit seizoen weer halen."

Er waren meerdere sterkhouders afgelopen jaar, maar de sluitpost was het meest constant in het neerzetten van puike prestaties. Daardoor vindt Jansen dat hij terecht is benoemd tot 'Speler van het jaar'.

Stabiel

,,Natuurlijk doen we het als team, maar ik heb zo'n groot aandeel geleverd in de behaalde prestaties. Ik keepte een vrij stabiel seizoen waarin ik er op de belangrijke momenten stond. In de bekerfinale sleepte ik in de verlenging mijn team erdoorheen, om in de strafschoppenserie direct de eerste penalty te pakken. Ik heb veel aan Peter Boeve en keeperstrainer Gerben Logtenberg gehad, mede door hen ben ik een stabielere factor geworden. Het was mijn beste jaar bij CSV."

Niet zo gek dus dat de geruchtenmolen op volle toeren draaide rond de 1.93 meter lange keeper. in. ,,In de wandelgangen was er sprake van interesse van de profclubs RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, maar die zijn nooit concreet geworden. Er was meer interesse, maar met CSV koos ik voor stabiliteit. Lekker dicht bij huis, bovendien is dit een fantastische club en spelen we op een mooi niveau", vindt de oud-doelman van onder meer AGOVV Apeldoorn en Floriana FC (Malta).

Mooie jaren

Jansen heeft nog een contract voor twee seizoenen, en dat kunnen volgens hem mooie jaren worden. De vierde plek van vorig seizoen en de behaalde nacompetitieduels om promotie mogen van hem geen incident zijn. ,,Na onze eindklassering van vorig seizoen en het feit dat ACV Assen en Dovo zijn gepromoveerd, moeten we minstens voor hetzelfde gaan. Ik hoop dat we langer in de kampioensstrijd kunnen blijven dan vorig jaar, toen we in februari afhaakten. We moeten de eerste drie à vier wedstrijden winnen voor het gevoel, dan doen we meteen mee."

Dat zou een ander begin betekenen dan vorig jaar, toen de eerste wedstrijd met 0-5 verloren ging tegen AZSV. Dat was mede te danken aan een gebrekkige voorbereiding. Deze verliep nu juist prima. Wat heet! Door in Oldenzaal af te rekenen met derdedivisionist Quick'20 (0-1) bereikte de hoofdklasser vorige week het hoofdfase van het landelijke bekertoernooi.

Rode kaart

Met name voor Jansen een zeer bijzondere wedstrijd. ,,Ik kreeg in de slotfase een rode kaart omdat de grensrechter dacht dat ik tijdens een opstootje getrapt zou hebben. Op de beelden van het mediateam van CSV is gelukkig goed te zien dat het ging om een duwtje. Ik werd dus vrijgesproken."

Een enorme opluchting, met name omdat Willem II tijdens de loting voor het hoofdtoernooi uit de koker kwam. ,,We hoopten uiteraard op een eredivisieploeg. We spelen thuis, het zal zeker uitverkocht zijn, en we zullen gewoon ons eigen spel spelen. Ik speel liever ons eigen spel met een 8-0 nederlaag als gevolg, dan inzakken en achter de bal aanlopen en 2-0 verliezen. Zoals mijn oud-trainer Pascal Jansen bij de A1 van Vitesse ooit zei toen we tegen Ajax moesten: 'Zij hebben ook allemaal twee armen, twee benen en een lelijk gezicht. Dus we kunnen gewoon winnen.' En zo is het. Het zijn ook mensen die fouten maken, waarom niet bij ons?"

Scorende keeper

Maar voor de focus helemaal op de Tilburgse opponent kan, heeft CSV nog drie competitieduels voor de boeg. Te beginnen morgen met een thuiswedstrijd tegen een andere titelkandidaat, Staphorst. ,,Iedereen is gretig en klaar om te beginnen. We hebben vertrouwen geput uit de voorbereiding, ditmaal kwamen we daarin wel serieuze tegenstanders tegen. Staphorst is een goede ploeg. Vorig jaar werden ze derde. Maar we kunnen ze verslaan. Een paar jaar geleden heb ik tegen ze gescoord, maar ik hoop niet dat het weer noodzaak wordt om mee op te komen in de laatste minuut, haha."