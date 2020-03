Steven van Es en Sander Krijns bezig aan laatste seizoen bij CSV Apeldoorn

Steven van Es is is al twaalf seizoen verbonden aan Apeldoorn. Sinds zijn komst in 2008 is de inmiddels 34-jarige middenvelder altijd een basisspeler geweest, werd hij in zijn eerste seizoen kampioen van de eerste klasse en volgde het seizoen daarop verrassend de promotie naar de toenmalige topklasse. In het seizoen 2016-2017 won Van Es de districtsbeker Oost met CSV Apeldoorn