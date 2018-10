Stoeken bij Oeken, ook onder trainer Stefan Jansen

Stoeken in Oeken: zo heet het in de Achterhoekse volksmond. Stoeken is dialect voor ploeteren; amateurvoetballers uit de regio zagen er altijd een beetje tegenop naar de eeuwige zaterdagvierdeklasser af te reizen en te spelen tegen een opponent die op een vaak lastig bespeelbaar veld de hakken in het zand zet.

Afgelopen seizoen bekroonde het vlaggenschip van de club de in 2013 ingeslagen weg omhoog: via de nacompetitie werd promotie naar de derde klasse van het zaterdagvoetbal afgedwongen.

Het stoeken blijft bezoekende teams ook nu niet bespaard. Trainer Stefan Jansen wil in elk geval alle thuisduels winnen. ,,Het sfeertje in eigen huis vraagt daarom. Alle teams die eerder op de dag hebben gespeeld, blijven hangen."

Pappenheimers

De 46-jarige Zutphenaar loopt al sinds december regelmatig rond op sportpark de Overkant, hij kende de 'pappenheimers' en haalde er nog twee bij. ,,We hebben een goede mix van jonge en ervaren spelers. In de gesprekken met de club heb ik aangegeven dat ik enkele oud-spelers wilde benaderen over een terugkeer. Zo zijn Floris Egbers (21) en Coen Hagendoorn (18) overgekomen van FC Zutphen."

Egbers maakt voorlopig geen deel uit van de selectie, hij moet geopereerd worden nadat hij in een bekerduel een tik op de enkel kreeg. Na vier duels staat de ploeg vijfde in de derde klasse A. ,,Na twee overwinningen staan we er nu goed bij. De tegenstanders zijn voor ons nog onbekend. Wat wij kunnen, weten we pas halverwege de competitie. We kijken niet naar boven, eerst zien dat we onderin wegblijven."

De zebra's treden morgen aan tegen laagvlieger De Treffers, Jansen kent die club uit de tijd dat hij als goaltjesdief furore maakte in de zondaghoofdklasse, bij Babberich.

Moeilijke start

,,De zaterdagtak is een ander verhaal. Ze hadden een moeilijke seizoenstart, boekten zaterdag pas hun eerste zege. Het schijnt dat hun eerste keeper en de spits na vorig seizoen zijn vertrokken, we zullen zien wat ons te wachten staat. Het wordt wel een eentje, thuis moeten we sowieso alles winnen."