Stop op beloftenteams, geen programma

Clubs en bond troffen elkaar woensdag, in Zeist. Daar liet de KNVB weten in de komende twee jaar af te zien van de komst van meer beloftenteams in de competitie. De amateurclubs verenigden zich de laatste tijd om de uitbreiding van het aantal beloftenploegen te voorkomen. Ze roerden stevig op de trom en stuurden een boze brief naar Zeist.