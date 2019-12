‘Straatschoffies’ Batavia’90 zijn een jaar lang niet te verslaan

,,Mensen gaan denken dat het heel gewoon is, maar dat is het natuurlijk niet. We zitten in een groepsapp met selectie en begeleiding. Daarin hebben we het altijd over de wedstrijden die gespeeld zijn, die komen, en andere leuke dingen. Zo heel af en roept iemand gelukkig: ‘jongens, weten we wel wat we aan het doen zijn? Dit is echt niet normaal hoor.’

Ten eerste hebben we een combinatie van een goede selectie en een goede trainer. Ja, ik vind mezelf een goede trainer. Dat is makkelijk praten als je zo’n jaar hebt gehad, maar ik heb het ook bij andere clubs laten zien. Bij alle clubs waar ik ben geweest, heb ik altijd een goede band met spelers gehad. Altijd. Of het nou bij OZC uit Ommen was, of bij Berkum in de hoofdklasse... Het heeft nooit aan omgang met spelers gelegen. Ik ben er twee of drie keer uitgegaan bij een club, maar dat had nooit met prestaties te maken. Er was altijd iets anders aan de hand.”

Uitgesproken trainer

,,Natuurlijk, ik ben een uitgesproken trainer. Als je met mij in zee gaat, weet je dat. Ik ben er en laat me horen. Ik doe alles om resultaat te boeken en ik heb nu een spelersgroep die dat accepteert. Gelukkig maar, want we balanceren al anderhalf jaar op een heel dun koordje. Onze velden zijn dramatisch, waardoor in de voorbereiding het fundament moet worden gelegd voor de rest van het seizoen. Met name tactisch. Tijdens het seizoen trainen we niet veel tactisch meer, dan is het vooral vertellen. En dat wordt fantastisch opgepakt door de boys, die eigenlijk allemaal hetzelfde zijn als de trainer.

We zijn allemaal een soort van straatschoffies. Als we aan het voetballen zijn, hebben we maling aan alles. Buiten het veld zijn we normale gasten, maar als we gaan voetballen, komt het op een ongelooflijke manier bij elkaar. Ik heb in de selectie vier verdedigers en die spelen dus iedere week. Maar als dan de finale van de nacompetitie wordt gespeeld tegen VIOS, moet topscorer Mitchel Bolck rechtsback spelen. Dat gaat allemaal zonder morren. Dat is de grote kracht van dit Batavia.”

Externe factoren

,,Het enige waar wij last van hebben, en daar ben ik soms wel eens te scherp op, zijn de scheidsrechters en grensrechters. Maar dat is het niveau waarop je speelt. Het is ongelooflijk wat we hebben meegemaakt. Neem VRC-uit. We staan 0-1 voor en maken 0-2. Ik kijk altijd direct naar de scheidsrechter en spelers van de tegenstander. Als niemand daarvan zijn hand in de lucht steekt, weet je dat het geen buitenspel is. Dat gebeurde daar. Ineens denkt de grensrechter: laat ik eens vlaggen. Dat is mijn grootste frustratie. Het kost ons gewoon vier punten.