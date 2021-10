Strafschop in blessuretijd climax in Zutphense derby

Verliezend trainer van Warnsveldse Boys Michel Feukkink was na het laatste fluitsignaal druk met emoties. In de eerste plaats was de oefenmeester bezig met de emoties van zijn verdediger Boeve. De ongelukkige Boeve had tranen in zijn ogen door het onrecht dat hem, volgens hemzelf, was aangedaan toen de scheidsrechter in blessuretijd floot voor een handsbal en een strafschop. Het was de onfortuinlijke Boeve die hands gemaakt zou hebben. Daarnaast was Feukkink bezig met zijn eigen emoties, waar vooral trots de overhand had: ,,Het is heel zuur, maar ik ben vooral trots op hoe we hier gespeeld hebben.”