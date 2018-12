Streep Jeroen Bronsink (VEVO) mooiste doelpunt van december

De kop is eraf bij Veeneman Driedaagse: Halve finales in Apeldoorn zijn bekend

29 december De kop is eraf bij de Columbia Veeneman Driedaagse, het traditionele eindejaars-zaalvoetbaltoernooi tussen kerst en oud & nieuw in Apeldoorn. Donderdag was de openingsdag in sporthal Zuiderpark, vrijdagavond werd het deelnemersveld voor de halve finales van zaterdag gecompleteerd.